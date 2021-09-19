شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب شباب اليد يفوز على اليرموك 29/18 استعدادا لأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز منتخب مصر لكرة اليد للشباب مواليد 2002 على الفريق الأول بنادي اليرموك الكويتي بنتيجة 29/18، في المباراة الودية التي جمعت بينهما اليوم الأحد، على صالة المركز الأولمبي بالمعادي، وذلك ضمن استعدادات منتخب الشباب للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية، المقرر لها أغسطس من العام المقبل.

ظهر لاعبو المنتخب بشكل جيد طوال المباراة، وحرص صابر حسين، المدير الفني، على إتاحة الفرصة لعدد من اللاعبين للمشاركة في المباراة التي خاضها منتخب الشباب أمام اليرموك الكويتي.

ويتجمع منتخب الشباب أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع، ضمن برنامج إعداد المنتخب للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية.

يضم الجهاز الفني للمنتخب: صابر حسين مديرا فنيا، عمرو خليفة مدرب عام، وليد عبدالمقصود مدرب حراس مرمى، محمد درنكي المدير الإداري، ماجد مدحت للعلاج الطبيعي.