حصاد الرياضة المصرية اليوم الأحد 19 / 9 / 2021

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 19 / 9 / 2021 العديد من الأحداث المهمة والتى يأتى على رأسها تكثيف الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى لفريق الأهلى، جلساته مع لاعبيه فى معسكرهم المغلق بالإسكندرية استعداداً لمواجهة طلائع الجيش فى السابعة مساء الثلاثاء المقبل، باستاد برج العرب بالإسكندرية فى كأس السوبر المصرى.

موسيمانى يحذر نجوم الأهلى قبل مباراة السوبر: "لا مكان للمقصرين"

يكثف الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للنادى الأهلى، جلساته مع لاعبيه فى معسكرهم المغلق بالإسكندرية استعداداً لمواجهة طلائع الجيش فى السابعة مساء الثلاثاء المقبل، باستاد برج العرب بالإسكندرية فى كأس السوبر المصرى.

أعرب محمد عبد المنصف، حارس مرمى فريق الاتحاد السكندري الجديد، عن سعادته بانتقاله لزعيم الثغر قادما من وادى دجلة، موضحا أنه يعشق مثل هذه التحديات الكروية الصعبة، خاصة مع الأندية الجماهيرية الكبيرة في مصر.

فضل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون منح لاعبيه راحة بعد وصولهم إلى الإسكندرية مساء اليوم الأحد للانتظام في معسكر مغلق بأحد فنادق برج العرب، والذي من المقرر أن يستمر حتى يوم 27 من الشهر الحالي.

قام لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وأعضاء الجهازين الفني والطبي بزيارة مستشفى "الناس" للأطفال لدعم ومساندة المرضى والتخفيف عنهم.

أرسل النادى الأهلى التقارير الطبية الخاصة بـ بيرسى تاو الوافد الجديد للقلعة الحمراء لاتحاد الكرة الجنوب أفريقى للاطلاع عليها للتأكد من عدم قدرة تاو على التواجد مع منتخب الأولاد فى المعسكر المقبل، ولم يظهر بيرسى تاو مع الأهلى حتى الآن، إذ تعرض لإصابة فى العضلة الضامة خلال مشاركته مع منتخب بلاده مؤخراً بتصفيات مونديال 2022 ويحتاج للتأهيل والعلاج قرابة الثلاثة أسابيع.

كشف أشرف نصار، رئيس نادى البنك الأهلى، عدم وجود مفاوضات حاليا مع الزمالك للتعاقد مع التونسي حمدى النقاز على سبيل الإعارة لمدة موسم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

أنهى نادى طلائع الجيش إجراءات قيد الخماسى الجدد "كريم الطيب والتونسى محمد على الجوينى ومحمد الصباحى وعبد الرحمن شيكا وميدو جابر" فى القائمة الثانية لفريق الكرة استعداداً لمواجهة الأهلى بعد غد الثلاثاء فى مباراة السوبر المصرى الذى سيقام فى السابعة مساءً باستاد برج العرب بالإسكندرية .

يختتم فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز بقيادة إيهاب جلال معسكر الإعداد المغلق المقام حاليًا فى الإسكندرية الثلاثاء المقبل، على أن يعود الفريق إلى القاهرة ويبدأ التحضير للسفر إلى السويس لخوض مباراة سموحة المحدد لها 24 سبتمبر الجاري في دور الستة عشر لبطولة كأس مصر.

عقد طلعت يوسف، المدير الفنى للنادى الإسماعيلى، اجتماعاً مع لاعبى فريقه فى مستهل رحلته مع الدراويش، لشرح خطة المرحلة المقبلة والتأكيد على أهمية عدم التهاون فى التدريبات، وقال طلعت يوسف للاعبين إن شعاره هو الالتزام ولن يتنازل عنه ولن يقبل بالتهاون به من أى لاعب مهما كان اسمه بالفريق، مشدداً على أن الالتزام بتعليمات الجهاز الفنى سيكون تأشيرة مرور أى لاعب للتشكيل الأساسى بالموسم الجديد سواء تعليمات فنية أو حتى خارج الملعب، محذراً من خطورة الاستهانة فى تنفيذ ما جاء فى هذا الاجتماع طوال الموسم.