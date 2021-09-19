شكرا لقرائتكم خبر عن الجناحان الأيمن والأيسر بالأهلي صداع في رأس موسيماني قبل السوبر.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمثل مركزي الجناح الأيمن والأيسر صداعًا فى رأس الجهاز الفنى للنادى الأهلى، بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، بسبب كثرة الجاهزين فى صفوف الفريق قبل المباراة المرتقبة مع طلائع الجيش في السابعة مساء الثلاثاء المقبل، على استاد برج العرب بالإسكندرية فى كأس السوبر المصري.

ويملك الأهلي وفرة في عدد اللاعبين فى مركزى الجناحين الأيمن والأيسر، على رأسهم حسين الشحات المتألق منذ الموسم الماضى، بجانب محمود كهربا وطاهر محمد طاهر، فضلا عن الوافد الجديد الموزمبيقي لويس ميكيسوني، بالإضافة إلى عمار حمدي وأحمد حمدي عبد القادر العائدين من الإعارة في سموحة السكندري، واللذين أصبحا من العناصر التي يراهن عليها المدرب الجنوب أفريقى بالفترة المقبلة.

ويميل موسيماني للاعتماد على نفس العناصر تقريباً التى يعتمد عليها فى المباريات خلال الموسم الماضي، ويعتمد المدير الفني على عناصره الأساسية، وفى مقدمتهم الشناوي وأيمن أشرف وبدر بانون وعمرو السولية وحمدى فتحى وعلى معلول ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات.

ويتحدد خلال الساعات المقبلة مصير بعض اللاعبين من مباراة السوبر أمام طلائع الجيش، أمثال طاهر محمد طاهر وأكرم توفيق، حيث يعاني الثنائى من إصابات بسيطة.