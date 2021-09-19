هـنـا جـودة لاعبة منتخب تنس الطاولة تتوج بذهبية بطولة البرتغال الدولية

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القاهرة - سامية سيد - نجحت هـنـا جـودة، لاعبة منتخب مصر لتنس الطاولة، فى التتويج بذهبية بطولة البرتغال الدولية لتنس الطاولة للناشئين واحتلال المركز الأول.

وتُوجت هنا جودة بعد الفوز على منافستها لاعبة روسيا بنتيجة 3-0 لتتوج بلقب البطولة.

كانت هنا جودة قد شاركت فى معسكر الاتحاد الدولى الذى أقيم بالبرتغال فى إطار الاستعداد للبطولة، والذى تتم إقامته للاعبين المميزين على مستوى العالم.

كما تُوجت هنا جودة بالميدالية البرونزية فى منافسات نفس البطولة على مستوى مباريات تحت 19 سنة، بعد الخسارة أمام لاعبة روسيا بنتيجة 3/2 لتتوج بميداليتين خلال البطولة.