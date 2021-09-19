شكرا لقرائتكم خبر عن جلسات تحفيز فى الطلائع قبل مواجهة الأهلى..والفريق يرتدى الأبيض والأسود بالسوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحرص العميد أحمد فؤاد مهدى مدير الكرة بطلائع الجيش وعبد الحميد بسيوني المدير الفني على عقد جلسات مكثفة مع اللاعبين سواء علي هامش المران أو في أوقات الراحة للتأكيد عليهم بأهمية مباراة السوبر المحلى أمام الأهلى والمقرر لها السابعة مساء الثلاثاء المقبل على ستاد برج العرب بالاسكندرية وعلي ضرورة اللعب بروح قتالية عالية والظهور بمظهر لائق ومشرف يليق بإسم وسمعة نادي طلائع الجيش أمام بطل أفريقيا .

في الوقت نفسه سيلعب طلائع الجيش (وصيف بطل الكأس الموسم الماضي) مباراة السوبر بالزي الثاني الاحتياطي وهو التيشيرت الأبيض والشورت الأسود والجوارب السوداء، وذلك نظرًا لارتداء الأهلي الزي الرسمي.

كان فريق طلائع الجيش قد خاض مباراتين وديتين في المعسكر مع بورفؤاد وتعادل بهدفين لكل منهما، ومع فريق الحمام وفاز الطلائع بهدفين مقابل هدف.