شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم أبو اليزيد ينتقل للقناة بعد رحيله عن الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح نادي القناة في التعاقد مع إبراهيم أبو اليزيد لاعب النادي الإسماعيلي في صفقة انتقال حر بعدما قررت اللجنة الفنية للدراويش رفع اسم اللاعب من القائمة الأولي للفريق الأصفر استعدادًا للموسم الجديد.

في سياق آخر، أدى الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلي المران المسائي ،ضمن برنامج الإعداد لخوض منافسات النسخة الجديدة لمسابقة الدوري الممتاز.

جاءت أبرز لقطات المران المسائي

-المران بدأ بمحاضرة فنية عقدها المدير الفني طلعت يوسف من أجل شرح تفاصيل المرحلة المقبلة …

-بدأ المران الذي استمر لمدة تسعين دقيقة بتدريبات بدنية خفيفة تحت إشراف مدرب الأحمال الدكتور أحمد عبد اللطيف.

– تطرق المران لتدريبات خططية منها تضييق المساحات والتسليم والتسلم تحت الضغط..

-اقيمت تقسيمة في وسط الملعب تم إيقافها أكثر من مرة لاصلاح الأخطاء..

-ادى حراس المرمي تدريبات علي التسديد والكرات العرضية …