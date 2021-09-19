بالفيديو.. ميسي يخرج غاضبا ويرفض مصافحة المدرب بوكيتينو بعد استبداله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

خرج النجم الأرجنتيني لونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان، غاضبا من مواجهة فريقه أمام ليون، في إطار منافسات الجولة السادسة بالدوري الفرنسي.

وحين جاءت الدقيقة 76 قرر الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان استبدال ميسي ودخول اللاعب المغربي أشرف حكيمي بدلا منه.

وظهرت علامات التعجب على وجه اللاعب ميسي ليرفض مصافحة المدرب بوكيتينو بعد خروجه من الملعب.

وخرج ميسي من المباراة حين كانت النتيجة تشير للتعادل بنتيجة 1-1 بين الفريقين، بعدما تقدم كارلوس باكيتيا لفريق ليون وأدرك نيمار التعادل من ركلة جزاء.