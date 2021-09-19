بالفيديو.. أحمد حمدي يتسبب في هدف ويُلغى آخر له في الدوري الأمريكي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

حقق نادي مونتريال فوزًا على حساب شيكاغو فاير مساء اليوم، الأحد، ضمن مباريات الجولة 25 من المجموعة الشرقية للدوري الأمريكي للمحترفين.

وتواجد أحمد حمدي في التشكيل الأساسي لمونتريال خلال اللقاء، حيث تسبب في الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 80 بعدما تلقى كرة عرضية لكن المدافع كارلوس تيران تكفل في وضعها بالشباك.

وسجل حمدي هدفًا ثالثًا لمونتريال في الدقيقة 90+1 بعدما حصل على كرة داخل منطقة الجزاء ليصوبها داخل الشباك، لكن الحكم ألغاه بداعي وجود تسلل.

ورفع مونتريال رصيده إلى النقطة 37 ليحتل المركز الخامس في المجموعة بفارق 4 نقاط عن ناشفيل الوصيف، بينما تجمد رصيد شيكاغو عند 23 نقطة في المركز 12.