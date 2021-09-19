يوفنتوس يواصل نزيف النقاط بتعادل أمام ميلان في قمة إيطاليا

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ):

واصل يوفنتوس انطلاقته الباهتة ببطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم هذا الموسم، بعدما تعادل 1 / 1 مع ضيفه ميلان اليوم الأحد في قمة مباريات المرحلة الرابعة للمسابقة.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي جرت اليوم عن فوز فيرونا على ضيفه روما 3 / 2، وسامبدوريا على مضيفه إمبولي 3 / صفر، وسبيزيا على مضيفه فينيزيا 2 / 1، في حين تعادل لاتسيو 2 / 2 مع ضيفه كالياري.

وبات يوفنتوس، الذي مازال يبحث عن انتصاره الأول في المسابقة خلال الموسم الحالي، في المركز الثامن عشر (الثالث من القاع) برصيد نقطتين، فيما احتل ميلان المركز الثاني برصيد 10 نقاط، بفارق الأهداف خلف إنتر (حامل اللقب)، الذي يعتلي الصدارة، المتساوي معه في نفس الرصيد.

وتقدم يوفنتوس مبكرا عن طريق مهاجمه الإسباني ألفارو موراتا في الدقيقة الرابعة، لكن الكرواتي أنتي ريبيتش منح التعادل لميلان في الدقيقة 76.

بتلك النتيجة، واصل يوفنتوس عجزه عن الفوز على ميلان بملعب (أليانز ستاديوم)، الذي استضاف لقاء اليوم، للمباراة الثالثة على التوالي بمختلف المسابقات، حيث يرجع آخر فوز للفريق الملقب بـ(السيدة العجوز) على منافسه اللومباردي على هذا الملعب إلى 10 تشرين ثان/نوفمبر 2019.

وصدم يوفنتوس، الذي رحل عنه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في مطلع الموسم، جماهيره بانطلاقته المتواضعة بالبطولة، بعدما استهل مسيرته في المسابقة بالتعادل مع أودينيزي في المرحلة الأولى، قبل أن يخسر أمام إمبولي ونابولي في المرحلتين الماضيتين، فيما فاز ميلان على سامبدوريا وكالياري ولاتسيو، قبل أن يهدر أول نقطتين في مشواره بالبطولة هذا الموسم اليوم.

وأوقف هيلاس فيرونا انطلاقة ضيفه روما الرائعة بالبطولة، بعدما تغلب عليه 3 / 2.

وتجمد رصيد روما، الذي فاز في مبارياته الثلاث الأولى بالبطولة هذا الموسم، عند 9 نقاط، في المركز الرابع مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، في حين حصد فيرونا، الذي وضع حدا لمسلسل هزائم المستمر في لقاءاته الثلاثة الأولى بالبطولة، أول ثلاث نقاط في مشواره بالبطولة خلال الموسم الحالي، ليحتل المركز الرابع عشر.

وبادر لورينزو بيليجريني بالتسجيل لمصلحة روما في الدقيقة 36، قبل أن يرد فيرونا بهدفين حملا توقيع أنتونين باراك وجيانلوكا كابراري في الدقيقتين 49 و54 على الترتيب.

وأدرك روما التعادل بهدف جاء عبر النيران الصديقة عن طريق الصربي إيفان إليتش، لاعب فيرونا الذي سجل هدفا عكسيا في الدقيقة 58.

وبينما حاول روما البحث عن هدف الفوز، أحرز فيرونا هدفه الثالث في الدقيقة 63 من خلال ماركو ديفيد فاراوني، ليلحق أول خسارة بفريق العاصمة الإيطالية في المسابقة خلال الموسم الحالي.

وأخفق لاتسيو في تحقيق الفوز للمباراة الثانية على التوالي في البطولة، بعدما سقط في فخ التعادل 2 / 2 مع ضيفه كالياري.

وبات لاتسيو، الذي خسر من ميلان في المرحلة الماضية، في المركز السابع برصيد سبع نقاط، فيما احتل كالياري المركز التاسع عشر (قبل الأخير) برصيد نقطتين.

وتقدم شيرو إيموبيلي للاتسيو في الدقيقة 45، قبل أن يرد كالياري بهدفين من خلال جواو بيديو جلفاو وكيتا بالدي في الدقيقتين 46 و62 على الترتيب، لكن دانييلو كاتالدي أحرز هدف التعادل للاتسيو في الدقيقة 83.

وأنهى كالياري المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه جابرييل زابا في اللحظات الأخيرة من اللقاء.

من جانبه، فاز سامبدوريا 3 / صفر على مضيفه إمبولي في وقت سابق اليوم.

وسجل أهداف سامبدوريا فرانشيسكو كابوتو (هدفين) في الدقيقتين 31 و52 وأنتونيو كاندريفا في الدقيقة 70.

ورفع سامبدوريا رصيده إلى خمس نقاط في المركز الحادي عشر، وتوقف رصيد إمبولي عند ثلاث نقاط في المركز السادس عشر.