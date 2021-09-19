إيكاردي يقود باريس سان جيرمان لفوز قاتل أمام ليون بالدوري الفرنسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

فاز باريس سان جيرمان على نظيره ليون، مساء اليوم الأحد، بنتيجة 2-1، في إطار منافسات الجولة السادسة بالدوري الفرنسي.

وسجل لوكاس باكيتا الهدف الأول لفريق ليون في الدقيقة 54، قبل ان يدرك نيمار هدف التعادل لباريس سان جيرمان من ركلة جزاء في الدقيقة 66.

وقبل صافرة النهاية سجل اللاعب الأرجنتيني مارور إيكاردي هدف الفوز لفريق باريس سان جيرمان في الدقيقة 90+3.

وبتلك النتيجة، رفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 18 نقطة بالمركز الأول بجدول ترتيب الدوري، بينما وصل ليون إلى النقطة8 بالمركز التاسع.