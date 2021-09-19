مصدر لمصراوي: أسامة نبيه يعود لجهاز الزمالك بعد تدخل الوسطاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

أكد مصدر داخل نادي الزمالك، أن أسامة نبيه تراجع عن قرار الاستقالة من منصبه في الجهاز الفني للفريق.

وقال المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه في تصريحات خاصة لمصراوي، إنه عدد من رموز نادي الزمالك تواصلوا خلال الساعات الماضية مع أسامة نبيه للتراجع عن قرار الاستقالة.

وأوضح، أنه نبيه وافق على طلبهم وتراجع عن قراراه، ومن المقرر أن يتواجد غدا في معسكر الفريق، ببرج العرب، والذي من المقرر أن يستمر حتى يوم 27 من الشهر الحالي.

وكان الفريق قد خاض تدريبه صباح اليوم الأحد على ملعب النادي تحت إشراف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، قبل أن يتحرك الفريق متجها إلى الإسكندرية لبدء معسكره المغلق.

الجدير بالذكر أن أسامه نبيه كان قد أعلن استقالته من الجهاز الفني للزمالك منذ أيام ماضية.