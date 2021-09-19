شاهد فيديو اهداف مباراة كاظمة والنصر في كأس الأمير الكويتي.. ركلات الترجيح تبتسم للسفير

شاهد فيديو اهداف مباراة كاظمة والنصر في كأس الأمير الكويتي

شاهد فيديو اهداف مباراة كاظمة والنصر في دور ربع نهائي بطولة كأس الأمير الكويتي، ضمن مباريات اليوم الاحد 19-9-2021.

تأهل نادي كاظمة إلى نصف نهائي بطولة كأس الأمير الكويتي 2020/2021، بفوزه على النصر بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي للمباراة التي أقيمت على استاد عبدالله الخليفة بمدينة مشرف بالتعادل الإيجابي (1-1).

وتقدم نادي النصر في النتيجة اولًا عند الدقيقة (29)، من ضربة جزاء تولى تنفيذها مشاري العازمي وسددها قوية على يمين الحارس حسين كنكوني الذي عجز عن التعامل معها لتسكن شباكه.

وتعادل كاظمة في الدقيقة (42)، بعدما تحصل على ضربة جزاء أنبرى لها شبيب الخالدي بنجاح حيث سدد كرة أرضية ارتطمت بالقائم الأيمن وتهادت داخل الشباك.

ومرت دقائق الشوط الثاني والأشواط الإضافية دون جديد، ليتوجه الفريقين إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت في النهاية لفريق كاظمة بعدما نجح لاعبوه في تسجيل 5 ركلات، مقابل 4 لفريق النصر.

ومن المقرر أن يواجه نادي كاظمة نظيره الكويت في دور نصف النهائي يوم الأحد المقبل 26 سبتمبر 2021، بينما يواجه فريق العربي نظيره القادسية في نفس اليوم.

جدير بالذكر أن نادي كاظمة بدأ مشواره في بطولة كأس الأمير الكويتي من الدور التمهيدي ونجح في عبوره من بوابة نادي اليرموك، بعدما انتصر عليه بهدفين نظيفين احرزهما مشاري سعود العازمي.

بينما صعد النصر إلى دور ربع النهائي على حساب نادي السالمية، إثر فوزه عليه بصعوبة في الأوقات الإضافية بنتيجة (2-1)، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي (1-1).

شاهد فيديو اهداف مباراة كاظمة والنصر في كأس الأمير الكويتي