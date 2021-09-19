شاهد فيديو اهداف مباراة يوفنتوس وميلان في الدوري الايطالي

شاهد فيديو اهداف مباراة يوفنتوس وميلان في الجولة الرابعة ببطولة الدوري الايطالي «السيري آ»، ضمن أهم مباريات اليوم الاحد 19-9-2021.

أنهى يوفنتوس الشوط الأول متقدمًا في النتيجة بهدفٍ دون رده سجله ألفارو موراتا في الدقيقة الرابعة بعد هجمة مرتدة سريعة، من صناعة باولو ديبالا.

واستغل ديبالا كرة عائدة من دفاع يوفنتوس بعد ضربة ركنية لميلان، ومررها مباشرة إلى موراتا القادم بسرعة كبيرة من قبل منتصف الملعب استلم الكرة وتقدم بها قبل أن يسدد كرة من فوق الحارس مايك مينيان استقرت داخل شباكه.

ويعد هدف موراتا هو اسرع هدف لفريق يوفنتوس ضد ميلان في الدوري الايطالي منذ عام 1996، حينما سجل انطونيو كونتي لصالح السيدة العجوز في شباك الروسونيري.

شاهد فيديو اهداف مباراة يوفنتوس وميلان في الدوري الايطالي