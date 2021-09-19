تشكيلة ريال مدريد الأساسية في مباراة اليوم أمام فالنسيا.. عودة هازارد

تعرف على تشكيلة ريال مدريد الأساسية في مباراة اليوم أمام فالنسيا ضمن مباريات الجولة 5 من الدوري الاسباني والمقرر إقامتها على ملعب ميستايا بداية من الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية.

يدخل كارلو أنشيلوتي مباراة الفريق العنيد فالنسيا بمعنويات عالية، بعد العودة بفوز مهم على إنتر ميلانو الإيطالي على ملعب جوزيبي مياتزا في أولى جولات مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وقرر المدير الفني الايطالي الاستمرار على نفس الخط الخلفي رغم المشاكل الدفاعية التي ظهرت على الفريق في الليجا الإسبانية و دوري أبطال أوروبا.

ويبدأ البلجيكي تيبو كورتوا في حراسة المرمى، على أن يشارك الثنائي دافيد ألابا و ادير ميلتاو في محور الدفاع، فيما يتواجد داني كارفخال على اليمين و ناتشو فيرنانديز على اليسار لتعويض غياب مارسيلو و ميندي.

وفي وسط الميدان، يشارك مرة أخرى الثلاثي كاسيميرو، فيدي فالفيردي و لوكا مودريتش نظراً لأهمية المباراة أمام فالنسيا المتألق هذا الموسم مع المدرب بوردالاس.

وفي خط الهجوم، بدأ الايطالي بأفضل ثنائي بالفريق والدوري الاسباني حتى الآن كريم بنزيمة وفينسيوس جونيور منذ البداية، ليبقى مركز الجناح الأيمن، هو التغيير الوحيد بالمقارنة مع مباراة إنتر، حيث سيشارك منذ البداية “إيدين هازارد” بدلاً من لوكاس فاسكيز.

بالنسبة لغيابات ريال مدريد في مباراة اليوم أمام فالنسيا، فيستمر غياب كل من توني كروس و فيرلاند ميندي الغائبين عن الفريق الملكي منذ الصيف، بجانب جاريث بيل و الظهير الأيسر البرازيلي مارسيلو.

تشكيلة ريال مدريد الأساسية في مباراة اليوم أمام فالنسيا في قمة الجولة 5 من الدوري الاسباني

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: داني كارفخال – ادير ميلتاو – دافيد ألابا – ناتشو فيرنانديز

خط الوسط: كاسيميرو – فيدي فالفيردي – لوكا مودريتش

خط الهجوم: فينسيوس جونيور – ايدين هازارد – كريم بنزيمة