شاهد فيديو اهداف مباراة الاتحاد الليبي وكمكم زانزيبار في دوري ابطال افريقيا..الزعيم يضرب بثنائية

شاهد فيديو اهداف مباراة الاتحاد الليبي وكمكم زانزيبار في دوري ابطال افريقيا

شاهد فيديو اهداف مباراة الاتحاد الليبي وكمكم زانزيبار في إياب الدور التمهيدي الأول ببطولة دوري ابطال افريقيا، ضمن مباريات اليوم الاحد 19 سبتمبر 2021.

استضاف الاتحاد الليبي نظيره كمكم زانزيبار الزنجباري في إياب الدور التمهيدي الاول ببطولة دوري ابطال افريقيا على ملعب الطيب المهيري بمدينة صفاقس التونسية.

صعد الاتحاد الليبي الى الدور المقبل ببطولة دوري ابطال افريقيا بعد ان ضرب ضيفه كمكم زانزيبار بثنائية نظيفة، حيث كان قد فاز في لقاء الذهاب بنفس النتيجة.

انتهت نتيجة الشوط الاول بين الفريقين بالتعادل السبلي، وخلال الشوط الثاني افتتح “كارا” اهداف المباراة عند الدقيقة 53، قبل أن يُضيف محمد زعبية الهدف الثاني للاتحاد في الدقيقة 90.

وانطلقت صافرة بداية مباراة الاتحاد الليبي وكمكم زانزيبار في تمام الساعة 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية، 16:00 بتوقيت جرينتش.

ونقل بث مباشر مباراة الاتحاد الليبي وكمكم زانزيبار في دوري ابطال افريقيا على القناة الرياضية الليبية، كما نقل موقع الخليج 365 بث مباشر لآحداث اللقاء.

دخل الاتحاد الليبي المباراة بمعنويات عالية بعد ان حقق فوزاً ثميناً في لقاء الذهاب امام ضيفه كمكم زانزيبار بثنائية معاذ عيسي وربيع شادي.

وسعي اليوم زعيم وعميد الأندية الليبية بقيادة مدربه الايطالي “جوزيبي سانينو” الى تحقيق الفوز من أجل مواصلة الاستمرار والتقدم في هذه المنافسة القارية.

كان فريق الاتحاد قد تعاقد مع عدد من الأسماء المميزة خلال الميركاتو الصيفي 2021، منهم الظهير الدولي محمد المنير والمدافع الدولي سند الورفلي والصاعد فرج غيدان.

اهداف مباراة الاتحاد الليبي وكمكم زانزيبار في دوري ابطال افريقيا

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