عاجل | التشكيل الأساسي في مباراة اليوم بين يوفنتوس وميلان في الدوري الإيطالي

تعرف على التشكيل الأساسي في مباراة اليوم بين يوفنتوس وميلان ضمن قمة مباريات الجولة الرابعة من الدوري الايطالي والمقرر إقامتها على ملعب أليانز ستاديوم بداية من الساعة 18:45 بتوقيت جرينتش، 20:45 بتوقيت مصر، 21:45 بتوقيت السعودية.

يدخل أليجري مباراة اليوم بالدولي البولندي تشيزني كحارس مرمى، و الثنائي ليوناردو بونوتشي بجانب جورجيو كيليني في محور الدفاع، فيما يتواجد البرازيلي دانيلو كظهير أيمن و مواطنه أليكس ساندرو على اليسار.

وفي وسط الميدان، دفع مدرب يوفنتوس بالثلاثي بينتاكور و مانويل لوكاتيللي و الفرنسي أدريان رابيو.

وفي المقدمة، يعتمد أليجري على الثلاثي كودرادو و باولو ديبالا و ألفارو موراتا لقيادة هجوم السيدة العجوز في مباراة اليوم أمام ميلان.

التشكيل الأساسي في مباراة اليوم بين يوفنتوس وميلان بالجولة 4 من الدوري الايطالي

يوفنتوس: تشيزني – أليكس ساندرو – دانيلو – كيليني – بونوتشي – لوكاتيلي – بينتاكور – أدريان رابيو – كوادرادو – باولو ديبالا – ألفارو موراتا.

ميلان: مينيان – توموري – كايير – رومانيولي – ثيو هيرنانديز – فرانك كيسي – ألسندرو تونالي – سيلميكرز – إبراهيم دياز – رفائيل لياو – أنتي ريبيتش.