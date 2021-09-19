عاجل | التشكيل الأساسي في مباراة اليوم بين يوفنتوس وميلان في الدوري الإيطالي

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تعرف على التشكيل الأساسي في مباراة اليوم بين يوفنتوس وميلان ضمن قمة مباريات الجولة الرابعة من الدوري الايطالي والمقرر إقامتها على ملعب أليانز ستاديوم بداية من الساعة 18:45 بتوقيت جرينتش، 20:45 بتوقيت مصر، 21:45 بتوقيت السعودية.
يدخل أليجري مباراة اليوم بالدولي البولندي تشيزني كحارس مرمى، و الثنائي ليوناردو بونوتشي بجانب جورجيو كيليني في محور الدفاع، فيما يتواجد البرازيلي دانيلو كظهير أيمن و مواطنه أليكس ساندرو على اليسار.
وفي وسط الميدان، دفع مدرب يوفنتوس بالثلاثي بينتاكور و مانويل لوكاتيللي و الفرنسي أدريان رابيو.
وفي المقدمة، يعتمد أليجري على الثلاثي كودرادو و باولو ديبالا و ألفارو موراتا لقيادة هجوم السيدة العجوز في مباراة اليوم أمام ميلان.
التشكيل الأساسي في مباراة اليوم بين يوفنتوس وميلان بالجولة 4 من الدوري الايطالي
يوفنتوس: تشيزني – أليكس ساندرو – دانيلو – كيليني – بونوتشي – لوكاتيلي – بينتاكور – أدريان رابيو – كوادرادو – باولو ديبالا – ألفارو موراتا.
ميلان: مينيان – توموري – كايير – رومانيولي – ثيو هيرنانديز – فرانك كيسي – ألسندرو تونالي – سيلميكرز – إبراهيم دياز – رفائيل لياو – أنتي ريبيتش.
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