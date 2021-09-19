شاهد فيديو اهداف مباراة الهلال وفاسيل كيميتا في دوري ابطال افريقيا..الغربال يقود الأزرق

شاهد فيديو اهداف مباراة الهلال وفاسيل كيميتا في دوري ابطال افريقيا، ضمن مباريات اليوم الاحد 19 سبتمبر 2021، والتي أقيمت على ملعب (الجوهرة الزرقاء) بمدينة أم درمان.

كرر الهلال السوداني تعادله أمام بطل أثيوبيا نادي فاسيل كيتيما في إياب الدوري التمهيدي ببطولة دوري ابطال افريقيا بنتيجة 1-1، وتأهل الأزرق الى الدور المقبل مستفيداً بفارق الأهداف حيث كان قد تعادل في لقاء الذهاب خارج ملعبه 2-2.

وأنهى الهلال الشوط الاول متقدماً بهدف دون مقابل، سجله مهاجم الفريق “محمد عبدالرحمن الغربال” في الدقيقة 28، وخلال الشوط الثاني استطاع الفريق الضيف ان يسجل هدف التعادل في الدقيقة 83 عن طريق “سوراجل”.

انطلقت صافرة بداية مباراة الهلال وفاسيل كيتيما في تمام الساعة 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية، 15:00 بتوقيت جرينتش.

ونقل بث مباشر مباراة الهلال وفاسيل كيتيما في الدور التمهيدي ببطولة دوري ابطال افريقيا على الهواء مباشرة عبر قناة الملاعب الرياضيه السودانية.

كانت مباراة الذهاب على ملعب باهير دار ستاديوم في ضيافة بطل إثيوبيا، قد انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، وهو ما يمنح أفضلية للهلال اليوم، سجل هدفي الأزرق كلا من محمد عبد الرحمن يوسف وياسر مزمل، بينما سجل هدفي فاسيل بركات ديستا وأوكيكي أفولابي.

اهداف مباراة الهلال وفاسيل كيميتا في دوري ابطال افريقيا

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