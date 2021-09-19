تشيلسي يواصل تألقه ويهزم توتنهام بثلاثية ومانشستر يونايتد يعود بالنقاط من وست هام

المنامة - ياسر ابراهيم - برهن تشيلسي بشكل واضح على قوته وجاهزيته للمنافسة على لقب الموسم الحالي من الدوري الإنكليزي الممتاز بعدما تغلب على مستضيفه توتنهام بثلاثة أهداف دون رد الأحد ضمن المرحلة الخامسة من البطولة.



انتهى الشوط الأول بالتعادل بدون أهداف وضرب الـ"بلوز" بقوة في الشوط الثاني محرزاً ثلاثة أهداف عن طريق تياغو سيلفا بضربة رأس رائعة في الدقيقة 49 ثم أضاف نغولو كانتي الهدف الثاني من تسديدة أرضية زاحفة اصطدمت بقدم إريك داير ثم تهادت إلى الشباك في الدقيقة 57.



وفي الدقيقة 90+2 تمكن المدافع أنتونيو روديغر من إحراز الهدف الثالث بعد أن أطلق تسديدة أرضية رائعة مستغلاً تمريرة تيمو فيرنر، فسكنت شباك حارس توتنهام هوغو لوريس.



ورفع تشيلسي رصيده إلى 13 نقطة فارتقى إلى الصدارة بالمشاركة مع ليفربول وكلاهما أحرز 12 هدفاً ودخل مرماه هدف وحيد، فيما استمر توتنهام في المركز السابع برصيد 9 نقاط بعد أن تلقى خسارته الثانية تواليا وكان قد تكبد خسارة ثقيلة خارج ملعبه أمام كريستال بالاس (3-0).



مانشستر يونايتد يعود بالنقاط



عاد مانشستر يونايتد من أرض منافسه وست هام يونايتد بفوز غالٍ (2-1).



وتقدم لأصحاب الديار الجزائري المتألق سعيد بن رحمة 30، فيما عادل للزوار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 35 وقبل النهائي بقليل وقع جيسي لينغارد على هدف الفوز الغالي 89.



وحصل وست هام على فرصة ثمينة لمعادلة النتيجة حين احتسب الحكم ركلة جزاء نتيجة لمس لوك شو الكرة داخل المنقطة، لكن حارس يونايتد الإسباني ديفيد دي خيا تصدى للركلة التي نفذها البديل مارك نوبلي 90+5.



وسجل رونالدو في ظهوره الثالث توالياً منذ عودته إلى الشياطين الحمر وهي المرة الأولى الذي يسجل فيها مع مانشستر يونايتد في ثلاث مباريات متتالية منذ أيار/مايو 2008.



وأصيح رونالدو (36 عاما و226 يوما) ثاني أكبر لاعب يسجل لمانشستر يونايتد في مباراتين متتاليتين ضمن الدوري الإنكليزي الممتاز علماً أن الأكبر هو أسطورة يونايتد الويلزي ريان غيغز .



وصار رصيد يونايتد 13 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف عن ليفربول المتصدر، فيما توقف رصيد وست هام عن النقطة 8 في المركز الثامن.



وفي مباراة أخرى فاز برايتون 2-1 على ضيفه ليستر سيتي.



وسجل للفائز نيال موباي من ركلة ضربة جزاء 35 وداني ويلبيك 50، فيما وقت على هدف ليستر الوحيد نجمه جيمي فاردي 61.



وصار رصيد برايتون 12 نقطة في المركز الثالث، فيما توقف رصيد ليستر سيتي عند النقطة 6 في المركز الثاني عشر.

المصدر: بي إن سبورت

