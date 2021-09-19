شكرا لقرائتكم خبر هل رحل باولينهو لظروفه أم لصدمته بنادي «هواة»؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لم تقتنع جماهير الأهلي بالبيان الذي نشر عبر الحساب الرسمي للنادي على تويتر عن أسباب إلغاء عقد المحترف البرازيلي باولينهو جونيور بالتراضي بين الطرفين بعد مرور 5 جولات فقط من بداية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث لم يكمل اللاعب 60 يوما بصفوف الفريق.

وأوضح البيان أن سبب فسخ العقد يعود للظروف الطارئة للاعب أخيرا والتي انعكست على أدائه داخل الملعب فنيا وذهنيا في الجولات الماضية.

أين الحقيقة؟

من جهته ظهر باولينهو في تصريح تلفزيوني أوضح خلاله أن ظروفه تتمثل في احتراق بيت والديه في البرازيل قبل نحو 3 أسابيع مما جعله يتخذ قرار فسخ عقده.

وقد تناقلت وسائل إعلامية برازيلية خبر فسخ العقد، تلاها تفجير الإعلامي البرازيلي «نيكولا» مفاجأة عندما أتى بسبب مختلف لفسخ العقد.

وقال نيكولا» «تواصلت مع شخص مقرب من باولينهو لمعرفة سبب إلغاء عقده، وتبين أن اللاعب صدم من انضمامه إلى نادي (هواة)، لذلك فضل المغادرة وتقدم بطلب الرحيل».

تبرير أم تهديد؟

من جهته نشر رئيس مجلس إدارة الأهلي ماجد النفيعي بحسابه في تويتر، تعليقا على مغادرة باولينهو، حيث كتب «اللاعب المحترف الذي يقول لناديه ما أبي أكمل (بدون سبب منطقي) وتحاول معه إدارة النادي كثيرا بدون فائدة، وتلمس عدم رغبته في الاستمرار من خلال أدائه داخل الملعب وهي تعلم أنه يستطيع أن يعطي أكثر، تصبح خزينة النادي أولى من راتب عال بدون فائدة، النادي أهم من أي لاعب».

وأضاف «أستغرب ردة الفعل الرافضة لإنهاء التعاقد (مع باولينهو)، هل مطلوب من النادي أن يدفع راتبا شهريا يزيد عن مليون ريال للاعب لا يريد أن يلعب سواء كان صادقا في عذره أو لديه أسباب أخرى؟ لن يبقى في الأهلي أي لاعب لا يستحق أن يرتدي شعاره محلي أو أجنبي والأيام كفيلة بإثبات ذلك».

وحمل تعليق النفيعي نوعا من التهديد للاعبين آخرين وأن باولينهو لن يكون آخر المغادرين، وقد تشهد الفترة المقبل مغادرة أسماء ثقيلة.

5 محترفين

يذكر أن الأهلي سيكمل مبارياته المقبلة في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بخمسة محترفين فقط بعد مغادرة باولينهو، وفشل الإدارة في التوقيع مع لاعب بديل للصربي لجوبومير فيجسا، الذي غادر الفريق بقرار فني إداري مشترك، وقبل قدوم بديله وصل النادي قرارا من الاتحاد الدولي لكرةالقدم يفيد بمنعه من التسجيل جراء عدم سداده مستحقات مالية للمدربين السابقين كريستيان جروس وفلادان ميلوفانوفيتش.