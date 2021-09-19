القمة تشتعل.. ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة الخامسة.. وقائمة الهدافين بعد تألق صلاح ورونالدو

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

استعاد تشيلسي صدارة الدوري الإنجليزي، بعدما تغلب على توتنهام هوتسبير، بثلاثية نظيفة، في ختام الجولة الخامسة من البريميرليج.

وسجل ثلاثية البلوز، نجولو كانتي وتياجو سيلفا وأنطونيو روديجر، في الدقائق 49، 57، و92 على الترتيب.

وكان مانشستر يونايتد قد فاز بهدفين مقابل هدف على فريق ويستهام، عصر الأحد، ضمن الجولة ذاتها.

وتقدم الجزائري سعيد بن رحمة لويست هام في الدقيقة 30، ثم سجل كريستيانو رونالدو هدف التعادل في الدقيقة 35، قبل أن يخطف جيسي لينجارد هدف الفوز القاتل للشياطين الحمر في الدقيقة 89.

وكان ليفربول قد فاز السبت، على كريستال بالاس بثلاثية نظيفة، فيما تعادل مانشستر سيتي سلبيا أمام ساوثهامبتون.

وبذلك اشتعل الصراع على لقب الدوري الإنجليزي، وفيما يلي الترتيب بعد نهاية الجولة الخامسة:

1 تشيلسي 13

2 ليفربول 13

3 مانشستر يونايتد 13

4 برايتون 12

5 مانشستر سيتي 10

6 إيفرتون 10

7 توتنهام هوتسبير 9

8 وست هام يونايتد 8

9 برينتفورد 8

10 أستون فيلا 7

11 واتفورد 6

12 ليستر سيتي 6

13 أرسنال 6

14 كريستال بالاس 5

15 ساوثهامبتون 4

16 ولفرهامبتون 3

17 ليدز يونايتد 3

18 نيوكاسل يونايتد 2

19 بيرنلي 1

20 نورويتش سيتي 0

قائمة الهدافين

وعلى صعيد الهدافين، يتصدر القائمة الثلاثي محمد صلاح، ميخائيل أنطونيو، وبرونو فرنانديز بـ4 أهداف لكل منهم.

وفيما يلي تريب الهدافين حتى الآن:

محمد صلاح، ليفربول، 4 أهداف.

ميخائيل أنطونيو، وست هام، 4 أهداف.

برونو فرنانديز، مانشستر يونايتد، 4 أهداف.

كريستيانو رونالدو، مانشستر يونايتد، 3 أهداف.



سعيد بن رحمة، وست هام، 3 أهداف.

جيمي فاردي، ليستر سيتي، 3 أهداف.

دومينيك كالفيرت لوين، إيفرتون، 3 أهداف.

ديماراي جراي، إيفرتون، 3 أهداف.

ماسون جرينوود، مانشستر يونايتد، 3 أهداف.

روميلو لوكاكو، تشيلسي، 3 أهداف.

ساديو ماني، ليفربول، 3 أهداف.

نيل موباي، برايتون، 3 أهداف.

إسمايلا سار، واتفورد، 3 أهداف.