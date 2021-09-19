شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يحذر نجوم الأهلى قبل مباراة السوبر: "لا مكان للمقصرين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكثف الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للنادى الأهلى، جلساته مع لاعبيه فى معسكرهم المغلق بالإسكندرية استعداداً لمواجهة طلائع الجيش فى السابعة مساء الثلاثاء المقبل، باستاد برج العرب بالإسكندرية فى كأس السوبر المصرى.

ووجه موسيمانى تحذيرا شديد اللهجة لكل اللاعبين مؤكداً أنه ليس هناك مكان للمقصرين فى تشكيل المارد الأحمر بالموسم الجديد، مشيراً إلى أن الالتزام والانضباط التكتيكى هو جواز المرور لحجز مكان أساسى فى الفريق.

وشدد موسيمانى فى حديثه مع نجوم الأهلى على أن الاستبعاد من تشكيل المارد الأحمر سيكون عقاب أى لاعب لن يقدم المطلوب منه فى أرض الملعب لتحقيق آمال وطموحات جماهير القلعة الحمراء بالموسم الجديد.

ويلتقى النادى الأهلى، بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، فى السابعة مساء الثلاثاء المقبل، مع نادى طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى في كأس السوبر المصري.

ويدخل الأهلى المباراة بعد تتويجه بلقبى الدورى والكأس 2019/2020، بينما يدخل طلائع الجيش باعتباره وصيف بطل كأس مصر، بعد الهزيمة في النهائي بركلات الترجيح.

ويأمل موسيمانى في إضافة بطولة جديدة في دولاب بطولات الأهلى، خاصة أن بطولة السوبرالمصري هي البطولة التى يعد المارد الأحمر الأكثر تتويجاً بها برصيد 11 لقب يليه الزمالك برصيد 4 ألقاب ثم لقب من نصيب المقاولون العرب ومثله لحرس الحدود.