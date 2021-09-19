شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد المنصف: الاتحاد "تحدي جديد" في مسيرتي.. واستهدف الأرقام القياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب محمد عبد المنصف، حارس مرمى فريق الاتحاد السكندري الجديد، عن سعادته بانتقاله لزعيم الثغر قادما من وادى دجلة، موضحا أنه يعشق مثل هذه التحديات الكروية الصعبة، خاصة مع الأندية الجماهيرية الكبيرة في مصر.

وقال عبد المنصف، في تصريحات لـ"الخليج 365": "الانتقال للاتحاد تحد جديد وصعب في مسيرتي، لكننى على يقين أننى سأقدم الإضافة الكبيرة للنادي، لدي شغف لا يوصف للعمل مع الجهاز الفني للاتحاد بقيادة حسام حسن، لأننا نتشابه في الطموح والغيرة على قميص النادي الذى ندافع عنه".

وتابع أوسة: "ما زلت قادرا على العطاء، وما زال حلم الانضمام للمنتخب يراودني، لدى العديد من الأرقام القياسية المستهدفة هذا الموسم، بمجرد المشاركة سأكون حققت رقما قياسيا عالميا بالوصول للموسم 26 على التوالى في الدوري الممتاز كأول لاعب أو حارس يصنع هذا الرقم في العالم، لكن هذا ليس كل شىء!!

وختم حارس مرمى الاتحاد الجديد: "أود توجيه الشكر لماجد سامي على السماح برحيلي للاتحاد السكندري، كانت تجربتي مع دجلة مثيرة ومليئة بالتحديات، وأشكر أيضا مجلس إدارة زعيم الثغر برئاسة مصيلحي والجهاز الفني للفريق على الثقة في قدراتي".

رغم الوعكة الصحية التي يعاني منها محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، بعد إصابته بفيروس كورونا، إلا أنه صمم على قيادة المفاوضات مع نادي دجلة بنفسه لضم محمد عبد المنصف حارس مرمى الفريق في إطار خطة الفريق لتدعيمات زعيم الثغر.

وكشف مصدر في نادي الاتحاد السكندري أن مصيلحى كان في حالة تواصل يومي مع ماجد سامي رئيس نادي وادي دجلة لتقريب وجهات النظر المادية بخصوص ضم محمد عبد المنصف لزعيم الثغر.

وأكد المصدر أن مصيلحي انطلق في مفاوضاته من قناعات الجهاز الفني للاتحاد بقيادة حسام حسن بقدرات عبد المنصف ليكون الحارس ألأساسي للفريق في الموسم المقبل، بجانب حارسى الفريق الشباب عمرو خليل وصبحي سليمان وكذلك الحارس الوافد من الإنتاج الحربي احمد يحيى.

نجح نادى الاتحاد السكندري في ضم محمد عبد المنصف حارس مرمى وادى دجلة لمدة موسمين وجار توقيع العقود حاليا، ومن المقر الإعلان عن الصفقة خلال ساعات.

الصفقة جاءت بعد سلسلة من المفاوضات بين الاتحاد السكندرى ودجلة، رغم اتفاق الحارس مع مسئولى الاتحاد والجهاز الفني على كافة تفاصيل التعاقد، حيث عرض الاتحاد السكندرى مبلغا على دجلة لضم عبد المنصف، لكن دجلة تمسك بزيادة مليون جنيه عن المبلغ المعروض لإتمام الصفقة، لكن تمسك مصيلحى رئيس الاتحاد بالحارس أدى لإتمام الصفقة.

وتوصل الاتحاد السكندري لاتفاق مع محمد عبد المنصف، حارس مرمى الفريق الدجلاوي، بعقد يمتد لمدة موسمين، وعلم ”الخليج 365” أن جلسة جمعت عبد المنصف بمسئولى الاتحاد السكندري خلال الساعات الماضية، اتفقا فيها على بعض البنود ومنها مدة العقد.