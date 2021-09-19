شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يمنح لاعبي الزمالك راحة بعد وصولهم إلى الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فضل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون منح لاعبيه راحة بعد وصولهم إلى الإسكندرية مساء اليوم الأحد للانتظام في معسكر مغلق بأحد فنادق برج العرب، والذي من المقرر أن يستمر حتى يوم 27 من الشهر الحالي.

وكان الفريق قد خاض تدريبه صباح اليوم الأحد على ملعب النادي تحت إشراف الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، قبل أن يتحرك الفريق متجها إلى الإسكندرية لبدء معسكره المغلق.

واصطحب المدير الفني للفريق جميع اللاعبين المقيدين بقائمة الفريق للمعسكرالذى سيقام ببرج العرب، بالإضافة إلى مجموعة الناشئين الذين تم تصعيدهم لصفوف الفريق خلال الفترة الماضية.

من ناحية أخرى اقترب أسامة نبيه، المدرب العام لفريق الزمالك، من العودة لمنصبه عقب استقالته منذ يومين، وذلك بعد تدخل وسطاء بينه وبين إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، وإزالة العقبات التي أدت إلى تقديم المدرب العام استقالته.

وكان من المفترض أن تُعقد جلسة بين أسامة نبيه وإدارة الزمالك اليوم لتقريب وجهات النظر وحل الأزمات التي كانت عقبة في استمرار المدرب العام، إلا أنه تم إلغاء الجلسة بعد تواصل نبيه مع إدارة النادي عبر بعض الوسطاء في الساعات الماضية، وقدّم نبيه حلولا للأزمة، وأبدت إدارة النادي موافقة مبدئية عليها.

ومن المنتظر أن ينضم أسامة نبيه لمعسكر الفريق المقام حاليا في برج العرب بالإسكندرية، حيث من المتوقع أن ينضم نبيه للمعسكر مساء اليوم أو غدا على أقصى تقدير.