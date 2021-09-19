شكرا لقرائتكم خبر عن المصري البورسعيدي يستعيد ذكريات نصف نهائي أفريقيا لأبطال الكؤوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعاد النادي المصري البورسعيدي ذكريات الأمجاد الأفريقية بالتأهل لنصف نهائي بطولة أفريقيا لأبطال الكئوس قبل 22 عاما، وهي الذكرى التي يعتز بها جمهور بورسعيد.

وكتب النادي البورسعيدي عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة "تويتر": "في مثل هذا اليوم التاسع عشر من شهر سبتمبر، كان الصعود لقبل نهائي بطولة أفريقيا لأبطال الكئوس بعد الفوز على دراجونز بطل الكونغو 0/3 في المباراة التي جرت ببورسعيد في إياب دور الثمانية ليصعد المصري بمجموع المباراتين 1/3.

وتابع المصري عبر حسابه الرسمي: "سجل الأهداف الحسن محمد- هدفين، ومحمود أبو الدهب- هدف وحيد".

وصعد فريق سلطات الموارد الأوغندي للدور التمهيدي الثاني من النسخة التاسعة عشرة للبطولة الكونفدرالية الأفريقية، وذلك بعد فوزه اليوم خارج ملعبه في إياب الدور التمهيدي الأول على مستضيفه فريق البن الإثيوبي بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليصعد بمجموع المباراتين بنتيجة خمسة أهداف مقابل ثلاثة، وذلك بعدما سبق له الفوز بملعبه في مباراة الذهاب قبل أسبوع بهدفين مقابل هدف.

ويلاقي فريق المصري نظيره فريق سلطات الموارد في الدور التمهيدي الثاني للبطولة، حيث ستُجرى مباراة الذهاب خارج مصر أحد أيام 15، 16، 17 أكتوبر المقبل، فيما ستقام مباراة العودة بمصر أحد أيام 22، 23، 24 أكتوبر المقبل أيضًا.