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تعرف على موعد مباراة برشلونة وغرناطة في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

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محمد الفلاح - الأحد 19 سبتمبر 2021

يختتم برشلونة، مباريات الجولة الخامسة في الدوري الإسباني، حين يلاقي ضيفه غرناطة على ملعب "كامب نو".

 

ويحتل برشلونة المركز العاشر برصيد 7 نقاط وله مباراة مؤجلة ضد إشبيلية، فيما يأتي فريق غرناطة في المركز السابع عشر برصيد نقطتين فقط.

 

يستضيف برشلونة، نظيره غرناطة، وذلك مساء يوم الإثنين 20 سبتمبر/ أيلول الجاري.

 

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، 11 مساء بتوقيت أبوظبي، التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

 

تبث منافسات الدوري الإسناني عبر شبكة "قنوات بي إن سبورت"س في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل حصري.

 

ومن المنتظر أن تنقل مباراة برشلونة وضيفه غرناطة على قناة "بي إن سبورتس بريميوم 1".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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