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الامارات | تشيلسي يسحق توتنهام ويتقاسم صدارة الدوري الإنجليزي

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وكالات 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -  قدم تشيلسي عرضا رائعا في الشوط الثاني ليفوز 3-صفر على توتنهام هوتسبير بأهداف تياجو سيلفا ونجولو كانتي وأنطونيو روديجر ويتقاسم صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.

ولم تظهر مؤشرات على هذا الانتصار الكبير خلال الشوط الأول، لكن تشيلسي سيطر تماما على اللعب بعد الاستراحة وأكد أنه سيكون من أبرز المرشحين لحصد اللقب.

وتقدم تياجو بهدف بضربة رأس في الدقيقة 49، وأضاف البديل كانتي هدفا بتسديدة أبدلت اتجاهها وخدعت الحارس هوجو لوريس.

واختتم روديجر الثلاثية في اللحظات الأخيرة ليرفع تشيلسي رصيده إلى 13 نقطة من خمس مباريات ويتقاسم القمة مع ، حيث سجل الفريقان 12 هدفا مقابل استقبال هدف وحيد لكل منهما. ويأتي مانشستر يونايتد في المركز الثالث بفارق الأهداف

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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