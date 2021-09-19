الامارات | أول قرار لرئيس اتحاد الكرة العراقي عدنان درجال بعد تسلمه منصبه الجديد

شكرا لقرائتكم خبر عن أول قرار لرئيس اتحاد الكرة العراقي عدنان درجال بعد تسلمه منصبه الجديد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر رئيس اتحاد الكرة العراقي عدنان درجال أولى قراراته بعد استلام منصبه رئيساً للكرة في بلاده، بمفاوضة عدد من النحاتين لتصميم شكل جديد لدرع الدوري وكأس العراق والسوبر واعتمادهم خلال السنوات الأربعة المقبلة، وذلك وفقاً لحساب موقع "العراق سبورت" على "تويتر".

وكان وزير الشباب والرياضة عدنان درجال قد فاز برئاسة الاتحاد العراقي لكرة القدم، في الانتخابات التي جرت الثلاثاء الماضي في بغداد، بحضور ممثلي الاتحادين الآسيوي والدولي.

وحصل المدافع الدولي السابق عدنان درجال على 48 صوتا، مقابل 16 صوتا لمنافسه شرار حيدر من أصل أصل 65 صوتا، في الانتخابات التي جرت للمرة الخامسة للاتحاد العراقي لكرة القدم منذ عام 2003.

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