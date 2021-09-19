النصر السعودي ينفصل عن المدرب البرازيلي مينيز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 سبتمبر 2021

أعلن النصر الانفصال عن المدرب البرازيلي مانو مينيز اليوم الأحد، وقبل مرور يوم واحد على الخسارة 1-3 أمام الاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم. وكتب النصر في حسابه على تويتر في رسالة مقتضبة أن إدارة النادي قررت "إنهاء التعاقد" مع مينيز. ولدى النصر ست نقاط من أول أربع مباريات ويحتل المركز الثامن بفارق ست نقاط عن الاتحاد المتصدر الذي خاض أربع مباريات.

