الدوري الإنجليزي: برايتون يهزم ليستر ويقفز للمركز الثالث

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 سبتمبر 2021

انتزع برايتون آند هوف ألبيون فوزاً مثيراً 2-1 على ليستر سيتي، بفضل ركلة جزاء مثيرة للجدل وضربة رأس من داني ويلبيك ليتقدم إلى المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت. وسجل جيمي فاردي هدف ليستر الوحيد ليرفع رصيده إلى 150 هدفاً في 250 مباراة مع ليستر. وتقدم برايتون بهدف من ركلة جزاء بعد 35 دقيقة حيث احتسبت لمسة يد ضد يانيك فسترغارد مدافع ليستر رغم أنه بدا من الإعادة أنه تعرض لخطأ من نيل موباي، ونفذ موباي الركلة بنجاح داخل المرمى. وأضاف ويلبيك الهدف الثاني قبل الاستراحة بخمس دقائق بضربة رأس قوية بعد ركلة حرة، لكن ليستر لم يستسلم. وقلص فاردي الفارق بعد مرور ساعة من اللعب بقليل من مدى قريب بعد مجهود من يوري تيليمانس. ووضع ليستر الكرة داخل المرمى مرتين قبل صفارة النهاية، لكن كان هارفي بارنز متسللاً في المناسبتين. وأصبح رصيد برايتون 12 نقطة وبات ثالثاً خلف ليفربول ومانشستر يونايتد، ويأتي ليستر في المركز 12 برصيد ست نقاط.

