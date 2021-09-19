الملا يخطف صدارة "فئة الاستعراض" في مونديال الدراجات المائية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 سبتمبر 2021

حقق نجم فريق أبوظبي للاستعراض على الدراجات المائية، الإماراتي راشد الملا، لقب الجولة الأولى في افتتاحية بطولة العالم للدراجات المائية، التي تقام حالياً في مدينة أولبيا بإيطاليا. قدم الملا أجمل استعراض ضمن فئة الحركات الاستعراضية، بعد أن أنهى الفاصل المخصص له بشكل متكامل، وانتزع صدارة هذه الفئة بوصوله للنقطة 25. وقطع الملا شوطاً كبيراً بتحقيق هذه النتيجة في مسيرة احتفاظه باللقب العالمي للنسخة الرابعة توالياً، ومن المنتظر أن تنتهي الجولة الثانية والختامية للبطولة مساء اليوم، حيث سيكون الملا حقق النقاط الـ25 الباقية، ليتصدر الترتيب العام مع نهاية الجولة الأولى لهذه الفئة. ومن جهة أخرى، تفوقت بطلة فريق أبوظبي إيما نيلي، وحصلت على المركز الثاني في المستوى العام، وذلك في الجولة الأولى من فئة واقف سيدات جي بي 1، بالإضافة لإنهاء الجولة الثانية من الفئة نفسها في المركز الثالث لتصل للنقطة 42، وتأمل في إنهاء الجولة الثالثة من هذه الفئة في مركز متقدم كي تضمن الصدارة، ورصيداً من النقاط يمنحها الفرصة لمواصلة المنافسة على لقب هذه الفئة. وتعد إيما أحدث الوجوه المنضمة لفريق أبوظبي للدراجات المائية، وبدأت مشوار المنافسة مع الفريق في نهاية موسم 2019.

