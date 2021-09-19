الدوري الإنجليزي: يونايتد يقلب الطاولة على وست هام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 سبتمبر 2021

قاد كريستيانو رونالدو وجيسي ليندغارد فريقهما مانشستر يونايتد، لقلب الطاولة على مضيفه وست هام يونايتد، 2-1، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 5 من الدوري الإنجليزي الممتاز. وأطلق البديل لينغارد تسديدة هائلة في الزاوية العليا في الدقيقة 89 ضد ناديه السابق، لكن وست هام حصل على ركلة جزاء بعد لحظات قليلة بسبب لمسة يد ضد لوك شو. وشارك مارك نوبل في الثواني الأخيرة لتسديد الركلة لكن دي خيا أنقذ المحاولة ببراعة ليهدي مانشستر يونايتد فوزاً مثيراً. وتقدم وست هام بهدف بعد مرور نصف ساعة عندما سدد سعيد بن رحمة كرة غيرت اتجاهها ودخلت المرمى، لكن كريستيانو رونالدو تلقى تمريرة من برونو فرنانديز وسدد كرة أنقذها الحارس أوكاش فابيانسكي قبل أن يتابعها الهداف البرتغالي إلى داخل المرمى من مدى قريب. وهذا الهدف الرابع لرونالدو في ثلاث مباريات بعدما سجل هدفين في ظهوره الأول مع يونايتد، منذ العودة إلى صفوفه هذا الموسم، أمام نيوكاسل يونايتد إلى جانب هدف في الخسارة 1-2 أمام يانغ بويز في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء الماضي. وحصل رونالدو على فرصة جديدة للتسجيل بعد الاستراحة، قبل هدف الفوز من لينغارد، حيث تلقى تمريرة أخرى من فرنانديز لكنه سدد كرة أنقذها الحارس فابيانسكي بقدميه. وطالب رونالدو بالحصول على ركلة جزاء بعد كرة مشتركة مع فلاديمير سوفال لكن الحكم أشار باستمرار اللعب. ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثاني في الدوري برصيد 13 نقطة من خمس مباريات، بينما مني وست هام بخسارته الأولى هذا الموسم ويملك ثماني نقاط.

