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الدوري الفرنسي: موناكو يتعادل مع نيس

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 سبتمبر 2021

تعادل فريق موناكو مع مضيفه نيس 2-2، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، في الجولة 6 من الدوري الفرنسي لكرة القدم. وسجل هدفي موناكو أليكسندر غولوفين في الدقيقة 39 ووسام بن يدر في الدقيقة 77 من ركلة جزاء، فيما سجل هدفي نيس أندي ديلور وهشام بوداوي في الدقيقتين 52 و74. ورفع موناكو رصيده إلى خمس نقاط في المركز الثالث عشر، كما رفع نيس رصيده إلى عشر نقاط في المركز الرابع.


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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