حمدي موسى ’’جوكر الأهلي الجديد‘‘: ’’بدر بانون مثلي الأعلى.. وأحلم بالاحتراف في ليفربول‘‘

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

أبدى حمدي موسى، مدافع دسوق السابق، سعادته بعد انتقاله إلى فريق شباب النادي الأهلي، مؤكدا رغبته في إثبات نفسه حتى يصل إلى الفريق الأول.

وكشف حمدي في تصريحات خاصة لـ""، كواليس انتقاله إلى القلعة الحمراء، قائلا: "شاهدني الكابتن عمرو أنور المدير الفني لفريق الشباب بالأهلي في إحدى المباريات، فطلب مني خوض فترة معايشة في النادي لمدة 20 يوما، ولعبت خلالها 6 لقاءات وقدمت خلالها أداء طيبا أثنى عليه الجميع".

وأضاف المدافع: "بعد فترة المعايشة طلب الكابتن عمرو أنور من إدارة الأهلي الدخول في مفاوضات مع دسوق من أجل انتقالي إلى القلعة الحمراء، وأنا بشكره جدا وأتمنى أكون عند حسن ظنه".

وقال اللاعب، إن مثله الأعلى في كرة القدم العالمية البرتغالي كريستيانو رونالدو، أما على الصعيد المحلي فإنه يحب طريقة لعب المغربي بدر بانون مدافع الأهلي، نظرا للثقة الكبيرة التي يلعب بها.

وعن طموحاته، قال: "هجتهد الفترة الجاية علشان أحجز مكان في الفريق الأول للأهلي وبعد كده أنضم للمنتخب الوطني، وبحلم إني أحترف في المستقبل في الدوري الإنجليزي وبالتحديد في نادي ليفربول وأمشي على خطى النجم محمد صلاح".

واختتم اللاعب تصريحاته قائلا: "أشكر والدي لأنه كان دائم التشجيع لي في مجال كرة القدم، وكمان بشكر الكابتن محمود خضر، المدير الفني لدسوق والنجم محسن هنداوي قائد الفريق على مساندتهما لي".

ونجح النادي الأهلي في الحصول علي خدمات حمدي موسي الظهير الأيسر لنادي دسوق، المشارك في دوري القسم الثالث، بالمجموعة التاسعة والتي تنظمها منطقة كفر الشيخ.

ووقع اللاعب على عقود انضمامه للنادي الأهلي لمدة 5 مواسم، مقابل 500 ألف جنيه.

حمدى من مواليد 2002 ويجيد اللعب في مركزي قلب الدفاع والظهير الأيسر، أي أنه "جوكر جديد" للمارد الأحمر، وتم تصعيده للفريق الأول الموسم الماضي، تحت قيادة محمود خضر المدير الفني للفريق الأول بنادي دسوق بعد ظهوره تألقه في الناشئين.

من جانبه، قدم أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تهنئة لحمدي موسى على انضمامه للنادي الأهلي.

وسبق أن مثل حمدي فريق مركز شباب كفر مجر "محافظة كفر الشيخ"، لمدة موسمين متتالين آخرهم النسخة الثامنة التي تنظمها الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات بوزارة الشباب والرياضة، والتي حصل فيها مركز شباب كفر مجر علي المركز الثاني علي مستوي المحافظة.

وتمنى أشرف صبحي التوفيق لكافة اللاعبين المشاركين بدروي مراكز الشباب والظهور بمستوي جيد والإنتقال لمختلف الأندية وإنتقاءهم للمنتخبات.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن دورى مراكز الشباب يحقق إعادة دعم مراكز الشباب بشكل إيجابى من خلال المشاركة الفعالة وتثقيف الشباب من خلال خوض المباريات المختلفة بجميع أنحاء الجمهورية ودعم الأندية والمنتخبات الوطنية بانتقاء اللاعبين المتميزين من الشباب وإتاحة الفرصة للمواهب المتميزة وبث روح الحماس وتكوين وعى رياضى وتنافسى بين اللاعبين فى مراكز الشباب.