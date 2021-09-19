تعرف على أسماء المدربين المرشحين لخلافة كومان في برشلونة

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف وسائل إعلام بريطانية ، اليوم الأحد، عن أسماء المدربين المرشحين لتولي مسئولية تدريب نادي برشلونة الإسباني، وذلك لخلافة المدرب الهولندي رونالد كومان، الذي يواجه شبح الإقالة خاصة بعد الهزيمة الثقيلة التي تلقاها الفريق الكتالوني أمام بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء الماضي.

وقالت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية، إن المدير الفني لفريق أياكس أمستردام الهولندي، إريك تين هاج، يعد أبرز الأسماء المرشحة لخلافة مواطنه كومان.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في حال تلقي برشلونة خسارة جديدة أمام غرناطة في المباراة المقرر إقامتها غداً الإثنين، ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإسباني، فإن إدارة النادي الكتالوني لن تنتظر طويلاً حتى تقيل مدرب الفريق كومان.

وأضافت أن برشلونة يفكر أيضا في الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني السابق لفريق إنتر ميلان، الذي لا يدرب أي فريق منذ رحيله نهاية الموسم الماضي، بجانب الإسباني تشافي هيرنانديز، مدرب السد القطري، والمدرب الهولندي الآخر جوردي كرويف، نجل الأسطورة الراحل يوهان كرويف، ومدرب غرناطة السابق الإسباني دييجو مارتينيز.

وفي وقت سابق، أفادت تقارير إعلامية إسبانية بأن خوان لابورتا، رئيس فريق برشلونة، عقد اجتماعاً عاجلًا مع أعضاء الإدارة، من أجل النظر في إقالة المدرب الهولندي رونالد كومان.

وأشارت التقارير إلى أن كومان انتقد رئيس النادي في وقت سابق، واصفًا تصريحاته بغير "الصحيحة"، الأمر الذي أثار العديد من الشكوك حول علاقة لابورتا مع كومان.

وتعرض برشلونة لخسارة بثلاثية نظيفة على أرضه في الجولة الأولى من دوري المجموعات أمام بايرن ميونيخ الألماني ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.