اليونايتد يهزم ويستهام ويزاحم ليفربول في الصدارة.. تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

الشارقة - اميمة ياسر -

تمكن فريق مانشستر يونايتد من مزاحمة فريق ليفربول على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بعد فوزه بهدفين مقابل هدف على فريق ويستهام، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من "البريميرليج".

تقدم ويستهام على اليونايتد بهدف في الدقيقة 30 عن طريق لاعبه الجزائري سعيد بن رحمة بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

وتمكن النجم البرتغال يكريستيانو رونالدو من إدراك هدف التعادل لمانشستر يونايتد في الدقيقة 35، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، مستغلاً كرة عادت من لوكاس فابيانسكي حارس ويستهام.

وفي الدقيقة 89، نجح البديل جيسي لينجارد في تسجيل هدف الفوز بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ووصلت الإثارة إلى القمة في اللحظات الأخيرة من المباراة، حيث احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لويستهام بعد لمسة يد على لوك شاو، لكن حارس اليونايتد ديفيد دي خيا نجح في التصدي لتسديدة مارك نوبل في الدقيقة 90+5.

وبهذا الفوز، رفع مانشستر يونايتد رصيد إلى 13 نقطة في المركز الأول، متعادلاً في الرصيد مع ليفربول المتصدر، في المقابل يملك ويستهام 8 نقاط في المركز الثامن.

يشار إلى أن مانشستر يونايتد سيلتقي مع ويستهام مجدداً يوم الأربعاء المقبل، في الدور الثالث من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، على أن يلعب مانشستر يونايتد بعدها مع أستون فيلا في الدوري الإنجليزي، ثم مع فياريال في دوري أبطال أوروبا.

وفيما يلي ترتيب الدوري الإنجليزي

1. ليفربول ومانشستر يونايتد، ولكل منهما 13 نقطة من 5 مباريات.

2. برايتون، 12 نقطة من 5 مباريات.

3. مانشستر سيتي، وتشيلسي وإيفرتون، 10 نقاط لكل منهم، لكن تشيلسي لعب 4 مباريات.