شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع دجلة يقترب من التوقيع لإنبى فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقترب خالد رضا، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى وادى دجلة، من التوقيع لنادى إنبى في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما أبدى حلمى طولان المدير الفني للفريق البترولى رغبته فى ضم اللاعب لتدعيم الخط الخلفى للفريق البترولى خصوصا بعد رحيل رامى صبرى.

ووصلت المفاوضات بين مسئولي وادى دجلة ونظرائهم في إنبى إلى مراحل متقدمة بعدما اتفق الطرفان على كافة الأمور المالية والتفاصيل التعاقدية الخاصة بينهما ويتبقى فقط وضع الرتوش النهائية على إتمام الصفقة.

وأبدى خالد رضا رغبته فى ارتداء قميص إنبى في الموسم المقبل لا سيما بعد هبوط وادى دجلة إلى القسم الثانى وعدم تمكنه في البقاء في الدورى الممتاز وذلك لرغبة اللاعب في خوض تحدى جديد بقميص الفريق البترولى.

ومن ناحية أخرى، استقر مصطفى الأمير، رئيس نادي إنبي، في اجتماع مجلس الإدارة صباح اليوم على عدم الاستغناء عن أي من لاعبيه لصالح أندية أخرى باستثناء من وافق الجهاز الفني للفريق على رحيلهم.

وقال الأمير، فى بيان رسمى، إن هذا القرار جاء حرصًا على استمرارية مسيرة الفريق الناجحه خلال الموسمين الماضيين، وحرصًا على استقراره، بعد أن عانى الفريق كثيرًا خلال بعض المواسم الماضية.

وأوضح أن الفريق تعرّض للهبوط؛ بسبب البيع المكثف للاعبيه والتفريط فيهم، ولأنه من المتوقع أن يشهد الموسم المقبل التنافس الأقوى بين كل الأندية.

وتابع: "قد دأب بعض الوكلاء والوسطاء خلال الآونة الأخيرة نحو إغراء اللاعبين بعروض مالية كبيرة من أندية أخرى خاصة تجاه المواهب الشابة الصاعدة رغم امتداد عقودهم والتجديد لهم و دون أدنى مراعاة لقواعد الانتقال خاصة الاحتياج الفني للفريق لجهودهم ودون النظر سوي لمصلحة جانب واحد فقط والنادي ينأى بنفسه من أي تفاوض ويناشد الجميع بضرورة مراعاة هذا".