شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. المقاولون يعلن التعاقد مع عمر بسام قادما من إنبي لمدة 3 مواسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع عمر بسام، مهاجم إنبى السابق، على عقود انضمامه إلى المقاولون العرب لمدة 3 مواسم مقبلة، بحضور محمد عادل فتحي عضو مجلس الإدارة والمشرف على الكرة، وعماد النحاس مدرب الفريق ووكيل أعمال اللاعب، بعد فسخ تعاقده مع الفريق البترولى بالتراضى والتنازل عن مستحقاته، ومن المقرر أن يشارك اللاعب في تدريبات المقاولون مباشرة بعد توقيع العقود.

وخلال الموسم الماضى شارك عمر بسام صاحب الـ27 عاما فى 4 مباريات فقط مع إنبى، وهو ما جعل اللاعب يبحث عن فرصة جديدة للمشاركة والتألق مع المقاولون العرب بعدما وافق الجهاز الفنى للمقاولون بقيادة عماد النحاس على ضم اللاعب.



عمر بسام

وبذلك يصبح عمر بسام هو رابع الصفقات الصيفية للمقاولون العرب بعدما نجح مسؤولو المقاولون في ضم ممادو نياس لاعب الانتاج الحربى السابق، وعماد فتحى عقب فسخ تعاقده مع المقاصة، بالإضافة لحسام حسن لاعب بتروجت السابق.

وتنازل المقاولون العرب عن خدمات 9 لاعبين وهم، إبراهيم صلاح، عبد الرحمن فاروق، عبد الوهاب إسماعيل، أحمد حسن مكي، أحمد شكري، أحمد مجدي، وسيم النغموشي، هيثم الجويني والنيجيري إيدو موسيس لعدم حاجة الفريق لخدماتهم الفنية.