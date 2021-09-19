شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الزمالك والجهاز الفني يزورون مستشفى "الناس" للأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وأعضاء الجهازين الفني والطبي بزيارة مستشفى "الناس" للأطفال لدعم ومساندة المرضى والتخفيف عنهم.

والتقط لاعبو الفريق وأعضاء الجهاز الفني الصور التذكارية مع الأطفال المرضى بالمستشفى قبل التحرك إلى الإسكندرية للانتظام فى معسكر مغلق ببرج العرب حتى يوم 27 سبتمبر الحالى.

من ناحية أخرى اقترب أسامة نبيه المدرب العام لفريق الزمالك من العودة لمنصبه عقب استقالته منذ يومين، وذلك بعد تدخل وسطاء بينه وبين إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، وإزالة العقبات التي أدت الي تقديم المدرب العام استقالته.

وكان من المفترض ان تعقد جلسة بين أسامة نبيه وإدارة الزمالك اليوم لتقريب وجهات النظر وحل الازمات التي كانت عقبة في استمرار المدرب العام، الا انه تم الغاء الجلسة بعد تواصل نبيه مع إدارة النادي عبر بعض الوسطاء في الساعات الماضية، وقدم نبيه حلولا لحل الازمة وأبدت إدارة النادي موافقة مبدئية عليها.

ومن المنتظر ان ينضم أسامة نبيه لمعسكر الفريق المقام حاليا في برج العرب بالإسكندرية، حيث من المتوقع ان ينضم نبيه للمعسكر مساء اليوم او غدا علي اقصي تقدير.

في سياق متصل غادرت حافلة فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، متجهة إلى الإسكندرية من أجل إقامة معسكر إعداد مغلق حتى يوم 27 من الشهر الجارى، فى إطار الاستعداد للموسم الجديد واستئناف منافسات كأس مصر، دون أن يتم حسم موقف عودة أسامة نبيه المدرب العام للجهاز المعاون.

وتوجه الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى إلى معسكر الإسكندرية، دون وجود مدرب عام أو مدرب فى جهازه المعاون، بعدما تقدم أسامة نبيه وأحمد عبد المقصود بالاستقالة من منصبهم.

وطلب كارتيرون من الجهاز الإدارى العمل على تنسيق بعض المواجهات الودية خلال معسكر الإعداد من أجل تأهيل اللاعبين من الناحية البدنية والفنية قبل بداية المواجهات الرسمية.

واصطحب المدير الفني جميع اللاعبين المقيدين بقائمة الفريق للمعسكر، بالإضافة إلى مجموعة الناشئين الذين تم تصعيدهم لصفوف الفريق في الفترة الماضية.