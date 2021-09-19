شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء جلسة أسامة نبيه وإدارة الزمالك.. وانضمامه للمعسكر خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب أسامة نبيه المدرب العام لفريق الزمالك من العودة لمنصبه عقب استقالته منذ يومين، وذلك بعد تدخل وسطاء بينه وبين إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، وإزالة العقبات التي أدت إلى تقديم المدرب العام استقالته.

وكان من المفترض أن تعقد جلسة بين أسامة نبيه وإدارة الزمالك اليوم لتقريب وجهات النظر وحل الأزمات التي كانت عقبة فى استمرار المدرب العام، إلا أنه تم إلغاء الجلسة بعد تواصل نبيه مع إدارة النادى عبر بعض الوسطاء فى الساعات الماضية، وقدم نبيه حلولا لحل الأزمة وأبدت إدارة النادي موافقة مبدئية عليها.

ومن المنتظر أن ينضم أسامة نبيه لمعسكر الفريق المقام حاليا في برج العرب بالإسكندرية، ومن المتوقع أن ينضم نبيه للمعسكر مساء اليوم أو غدا على أقصى تقدير.

وغادرت حافلة فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، متوجهة إلى الإسكندرية لإقامة معسكر إعداد مغلق حتى يوم 27 من الشهر الجارى، فى إطار الاستعداد للموسم الجديد واستئناف منافسات كأس مصر، دون أن يتم حسم موقف عودة أسامة نبيه المدرب العام للجهاز المعاون.

وتوجه الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى إلى معسكر الإسكندرية، دون وجود مدرب عام أو مدرب فى جهازه المعاون، بعدما تقدم أسامة نبيه وأحمد عبد المقصود بالاستقالة من منصبهم.

وطلب كارتيرون من الجهاز الإدارى العمل على تنسيق بعض المواجهات الودية خلال معسكر الإعداد من أجل تأهيل اللاعبين من الناحية البدنية والفنية قبل بداية المواجهات الرسمية.

واصطحب المدير الفني جميع اللاعبين المقيدين بقائمة الفريق للمعسكر، بالإضافة إلى مجموعة الناشئين الذين تم تصعيدهم لصفوف الفريق في الفترة الماضية.