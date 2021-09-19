شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الإسماعيلي يهزم حطين 2/3 وديا تحت أنظار طلعت يوسف وأبو جريشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق الشباب للإسماعيلي مواليد 2001 على فريق حطين السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى المباراة الودية التى جمعتهما مساء اليوم على ملعب أحد فنادق المحافظة والمطل على بحيرة التمساح.

المباراة الودية أقيمت تحت أنظار الجهاز الفني الجديد للفريق الأول بقيادة طلعت يوسف، إضافة للمهندس تامر موسي عضو مجلس الإدارة وعلى أبوجريشة رئيس اللجنة الفنية وعماد سليمان عضو اللجنة ،المشرف على الفريق.

ثلاثية شباب الإسماعيلي أحرزها كل من محمود عبد الله وحازم مرسي واحد اللاعبين يخضع لفترة اختبار.

فريق شباب الدراويش ضم كلا من :

حارس مرمي ..عبد الله جمال

خط الدفاع .. عبد الله محمد ،محمد نصر

خط الوسط ..محمد عبد السميع ،محمد الضرف ،مصطفي فارس

خط الهجوم ..حازم مرسي ،فقوسة ،لاعب افريقي يخضع للاختبار.

علي مقاعد البدلاء كل من حسن محمد. حسن ،مروان شلبي ،عمر هنيدي ،محمد إيهاب ،عمر الساعي ،عبد الله السعيد ،محمد وجدي ،محمود عبد الله ،مروان شوقي ،ابراهيم حسن ،بسام ،محمد البحيري ،محمد سليمان..