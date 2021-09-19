مصدر يكشف لمصراوي كواليس جلسة ممدوح عباس وبعض لاعبي الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

كشف مصدر مسؤول بنادي الزمالك كواليس جلسة ممدوح عباس رئيس الزمالك الأسبق ولاعبي الزمالك بحضور الفرنسي باتريس كاريتيرون المدير الفني، ومحمود عبدالرازق "شيكابالا" قائد الفريق.

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صور تجمع رئيس الزمالك الأسبق ولاعبي الزمالك في جلسة خاصة.

وأشار الموقع الرسمي للزمالك إلى قيام لاعبو الزمالك وأعضاء الجهازين الفني والطبي بزيارة مستشفى "الناس" للأطفال لدعم ومساندة المرضى والتخفيف عنهم

وقال المصدر في تصريحاته لمصراوي "كان هناك اتفاق متعلق بتواجد لاعبي الزمالك والجهاز الفني في مستشفى الناس الخيري من أجل زيارة المرضى وتصوير الزيارة لأمور إعلانية تخص المستشفى لحث الناس على التبرع للمرضى".

وتابع "ممدوح عباس كان متواجدا في المستشفى وحرص على عقد جلسة مع لاعبي الزمالك بحضور المدير الفني".

وواصل "الجلسة أيضا شهدت تواجد أسامة نبيه".

وأعلن أسامة نبيه مؤخرا استقالته من الجهاز الفني لنادي الزمالك بسبب وجود العديد من المشاكل.

وأشار المصدر "ممدوح عباس تحدث مع لاعبي الزمالك حول أحوالهم واحوال الفريق بعد التتويج ببطولة الدوري".

واستمر "رئيس الزمالك الأسبق أكد للاعبين علمه بأن الفترة المقبلة ستشهد انفراجة في ما يخص أزمة المستحقات المالية".

وشدد "تواجد عدد من لاعبي فريق الزمالك وليس كل اللاعبين، عدد من اللاعبين تم توجيه دعوة لهم للمشاركة في الإعلان الخاص بتلك المستشفى وكذلك أسامة نبيه المدرب المساعد تواجد بعد تلقيه دعوة منذ فترة".

وأكد المصدر "حصل من تواجد في تلك الجلسة على هدايا من ممدوح عباس بصفته رجل محب لنادي الزمالك ورئيس سابق للقلعة البيضاء".

واختتم "الهدايا غير معلنة، هي هدايا من رجل أعمال محب للزمالك وكذلك كان رئيسا سابقا للنادي ولا يوجد أي أزمة".

وتوج الزمالك مؤخرا بطلا لمسابقة الدوري الممتاز للمرة الأولى منذ موسم 2014-2015.