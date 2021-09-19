مصدر يكشف لمصراوي كواليس جلسة ممدوح عباس وبعض لاعبي الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي
كشف مصدر مسؤول بنادي الزمالك كواليس جلسة ممدوح عباس رئيس الزمالك الأسبق ولاعبي الزمالك بحضور الفرنسي باتريس كاريتيرون المدير الفني، ومحمود عبدالرازق "شيكابالا" قائد الفريق.
وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صور تجمع رئيس الزمالك الأسبق ولاعبي الزمالك في جلسة خاصة.
وأشار الموقع الرسمي للزمالك إلى قيام لاعبو الزمالك وأعضاء الجهازين الفني والطبي بزيارة مستشفى "الناس" للأطفال لدعم ومساندة المرضى والتخفيف عنهم
وقال المصدر في تصريحاته لمصراوي "كان هناك اتفاق متعلق بتواجد لاعبي الزمالك والجهاز الفني في مستشفى الناس الخيري من أجل زيارة المرضى وتصوير الزيارة لأمور إعلانية تخص المستشفى لحث الناس على التبرع للمرضى".
وتابع "ممدوح عباس كان متواجدا في المستشفى وحرص على عقد جلسة مع لاعبي الزمالك بحضور المدير الفني".
وواصل "الجلسة أيضا شهدت تواجد أسامة نبيه".
وأعلن أسامة نبيه مؤخرا استقالته من الجهاز الفني لنادي الزمالك بسبب وجود العديد من المشاكل.
وأشار المصدر "ممدوح عباس تحدث مع لاعبي الزمالك حول أحوالهم واحوال الفريق بعد التتويج ببطولة الدوري".
واستمر "رئيس الزمالك الأسبق أكد للاعبين علمه بأن الفترة المقبلة ستشهد انفراجة في ما يخص أزمة المستحقات المالية".
وشدد "تواجد عدد من لاعبي فريق الزمالك وليس كل اللاعبين، عدد من اللاعبين تم توجيه دعوة لهم للمشاركة في الإعلان الخاص بتلك المستشفى وكذلك أسامة نبيه المدرب المساعد تواجد بعد تلقيه دعوة منذ فترة".
وأكد المصدر "حصل من تواجد في تلك الجلسة على هدايا من ممدوح عباس بصفته رجل محب لنادي الزمالك ورئيس سابق للقلعة البيضاء".
واختتم "الهدايا غير معلنة، هي هدايا من رجل أعمال محب للزمالك وكذلك كان رئيسا سابقا للنادي ولا يوجد أي أزمة".
وتوج الزمالك مؤخرا بطلا لمسابقة الدوري الممتاز للمرة الأولى منذ موسم 2014-2015.