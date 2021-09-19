تشيلسي يفوز على توتنهام ويتقدم نحو الصدارة الثلاثية لبريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

فاز تشيلسي على توتنهام بنتيجة 3-0 في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" على ستاد هوتسبير.

ورفع تشيلسي رصيده إلى 13 نقطة في الصدارة مع ليفربول ومانشستر يونايتد، وفي الجانب الأخر توقف توتنهام عند 9 نقاط في المركز السابع.

وتكون تشكيل توتنهام من: هوجو لوريس، رويال، إريك دير، روميرو، ريجيلون، هويبيرج، لو سيلسو، ندومبيلي، ديلي آلي، سون، هاري كين.

وتكون تشكيل تشيلسي من: كيبا، كريستيانسن، تياجو سيلفا، روديجر، أزبلكويتا، كوفاسيتش، جورجينيو، ألونسو، فافريتز، لوكاكو، ماونت.

أحداث المباراة

استطاع تياجو سيلفا أن يسجل الهدف الأول لصالح تشيلسي في الدقيقة 49 من رأسية رائعة بعد ركنية من الجانب الأيسر أرسلها ماركوس ألونسو.

وكاد ماركوس ألونسو أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 54 من عمر المباراة، لولا وجود اريك دير الذي أبعد الكرة من أمام خط المرمى.

وأحرز كانتي الهدف الثاني لصالح تشيلسي في الدقيقة 58 من عمر المباراة، بعدما سدد كرة من خارج منطقة الجزاء ارتطمت في قدم اريك لترتطم الكرة في القائم وتتحرك على خط المرمى وحتى تسكن الشباك.

واستطاع أنطوان روديجر أن يسجل الهدف الثالث في المباراة بالدقيقة 90+2 بعدما حصل على تمريرة عرضية من الجانب الأيمن سددها أرضية بجوار القائم الأيسر.