مصدر لمصراوي: "اقتراح رموز الزمالك" قد يعيد أسامة نبيه للجهاز الفني

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، احتمالية وجود جلسة بين أسامه نبيه المدرب العام للفريق والذي تقدم باستقالته منذ أيام ماضية، مع أعضاء لجنة إدارة القلعة البيضاء خلال الأيام المقبلة.

وأشار المصدر -الذي تحفظ على ذكر اسمه- في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن عدد من رموز نادي الزمالك اقترحوا عقد الجلسة خلال الأيام المقبلة، في محاولة لإعادة نبيه إلى منصبه.

وقال المصدر: "عدد من رموز الزمالك طلبوا عقد جلسة بين أعضاء إدارة النادي وأسامه نبيه لتقريب وجهات النظر بين الطرفين وعودة المدرب إلى موقعه من جديد".

واختتم: "حتى الآن موقف أسامه نبيه النهائي من التواجد بالزمالك ليس واضحًا، ربما لو نجحت محاولات عقد الجلسة فسيعود إلى منصبه من جديد".

الجدير بالذكر أن أسامه نبيه كان قد أعلن استقالته من الجهاز الفني للزمالك منذ أيام ماضية.