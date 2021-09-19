بمشاركة مرموش.. شتوتجارت يواصل نتائجه السلبية في الدوري الألماني (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد عمر:

واصل فريق شتوتجارت نتائجه السلبية في الدوري الألماني بعد الخسارة من فريق باير ليفركوزن بنتيجة (3-1) ضمن حسابات الجولة الخامسة.

وشهدت المباراة مشاركة المحترف المصري الشاب عمر مرموش أساسيًا حيث حاول أن يقود فريقه للخروج من النتائج السيئة في الفترة الأخيرة لكن دون جديد.

وتقدم روبرت أندريش بالنتيجة لصالح باير ليفركوزن في الدقيقة الثانية من بداية المباراة قبل أن يحرز باتريك ستشيك الهدف الثاني في الدقيقة 19.

وقلص أوريل مانجالا النتيجة لمصلحة شتوتجارت في الدقيقة 38، إلا أن فلوريان فيرتز سجل الهدف الثالث لمصلحة ليفركوزن في الدقيقة 70.

ولم يحقق شتوتجارت أي فوز منذ الجولة الأولى والذي تحقق على حساب جرويتز فورت بنتيجة (5-1).

وتلقى شتوتجارت الخسارة في ثلاث مناسبات مقابل تعادل تحقق في مناسبة.

وتوقف رصيد شتوتجارت عند أربع نقاط في الترتيب الرابع عشر بجدول الدوري الألماني، في المقابل جاء باير ليفركوزن في المركز الرابع برصيد عشر نقاط.

جدير بالذكر أن عمر مرموش تم اختياره في قائمة المنتخب المصري الأول استعدادًا لمباراتي ليبيا ضمن تصفيات كأس العالم بقطر 2022.