ورقة القائد تحبط وست هام بتصدي دي خيا لركلة جزاء قاتلة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

أحداث مثيرة شهدتها مباراة وست هام ومانشستر يونايتد في لقاء الجولة الخامسة من منافسات الدوري الإنجليزي، حيث انتهت موقعة "الملعب الأوليمبي" بفوز الضيوف بنتيجة (2-1).

الدقيقة 94 من زمن أحداث المباراة احتسب حكم المباراة ضربة جزاء لصالح أصحاب الملعب بعد لمس لوك شاو الكرة بيده، وهنا جاء قرار ديفيد مويس بنزول قائد الفريق مارك نوبل لتنفيذ الركلة.

التبديل الذي أجراه مويس لم يكن بالمفيد بعدما تألق حارس مانشستر يونايتد وتصدى لضربة الجزاء في الدقيقة 95 ليقود فريقه إلى ثلاث نقاط غالية والصعود للقمة مرة أخرى بمشاركة ليفربول على الصدارة.

وأصبح مانشستر يونايتد في المركز الثاني برصيد 13 نقطة بفارق الأهداف عن ليفربول، حيث من المقرر أن يستضيف نظيره أستون فيلا في مباراة تأتي ضمن الجولة السادسة.

جدير بالذكر أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو واصل أهدافه مع الشياطين الحمر بعدما تمكن من تسجيل هدف التعادل قبل أن يسجل البديل لينجارد هدف الفوز.