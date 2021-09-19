مصطفى محمد يشارك في خسارة جالاتا سراي أمام ألانيا سبور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

شارك النجم المصري مصطفى محمد لاعب جالاتا سراي التركي، في خسارة فريقه أمام فريق ألانيا سبور ضمن منافسات الأسبوع الخامس من الدوري التركي.

وبدأ مصطفى محمد، اللقاء وهو على مقاعد البدلاء، قبل أن يدخل بديلاً مع بداية الشوط الثاني من أحداث المباراة.

وشهد اللقاء إهدار مصطفى محمد للعديد من الفرص الخطيرة أمام مرمى ألانيا سبور.

وخطف ألانيا سبور هدف الفوز في الدقيقة 87 من زمن اللقاء، عن طريق اللاعب دانييل كاندياس.

وبقى جالاتا سراي في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 8 نقاط بعد مرور 5 جولات.