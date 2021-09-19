رسمياً: الخسارة أمام اتحاد جدة تعجل بإقالة مانو مينزيس من تدريب النصر

عجلت الخسارة الكبيرة التي تعرض لها نادي النصر أمام اتحاد جدة يوم السبت في الدوري السعودي للمحترفين، في إقالة المدرب البرازيلي مانو مينزيس من تدريب النادي العاصمي.

وأعلن ‏مانو مينيزيس عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام مغادرته لنادي النصر، حيث نشر رسالة قصيرة قال فيها “لم أعد مدربًا لنادي النصر، كان قرار الإدارة هو إنهاء عقدي مع الطاقم التدريبي المرافق”.

وأضاف المدير الفني البرازيلي “شكرًا للجماهير ولاعبي نادي النصر على وقتهم الذي قضيناه معاً وللشعب السعودي على الاستقبال الجميل الذي حظيت به. لقد تعلمنا الكثير خلال هذه الفترة”.

وقاد مانو مينيزيس نادي النصر في 10 مباريات فقط، فاز خلالها في 7 و تعادل في مباراة واحدة، وخسر في مباراتين، أمام اتحاد جدة وقبلها، أمام الفيصلي ضمن مباريات الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتولى البرازيلي مسؤولية تدريب نادي النصر نهاية الموسم الماضي، خلفاً للكروات ألين هورفات، كما قاد الفريق إلى بلوغ ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2021، إلا أن الأداء المقدم من زملاء عبد الرزاق حمدالله، لم يرقى لتطلعات جماهير العالمي.