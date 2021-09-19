البث المباشر | مشاهدة مباراة اليوم بين ميلان ويوفنتوس في الدوري الايطالي بث يلا لايف

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا لايف لمشاهدة مباراة ميلان ويوفنتوس في الجولة الرابعة ببطولة الدوري الايطالي «السيري آ»، ضمن أهم مباريات اليوم الاحد 19-9-2021.

يستقبل نادي يوفنتوس نظيره ميلان على ملعب أليانز ستاديوم بمدينة تورينو، وبحضور نسبي للجماهير، في القمة رقم 205 بين الفريقين بمسابقة الدوري الايطالي.

ويدخل يوفنتوس مباراة القمة وهو في حالة يرثى لها، حيث فشل في الفوز بمباراتيه الافتتاحيتين في الدوري الايطالي هذا الموسم، وهي المرة الثالثة فقط في آخر 52 عامًا التي يحدث فيها ذلك، ليس هذا فحسب بل خسر في الجولة الثالثة ايضًا.

وتعادل يوفنتوس في الجولة الأولى أمام أودينيزي بهدفٍ لمثله، قبل أن يتعرض للخسارة في الجولة الثانية والثالثة أمام الصاعد حديثًا إمبولي بنتيجة (1-0)، ونابولي (2-1)، على الترتيب.

والتقط يوفنتوس أنفاسه في دوري أبطال أوروبا منتصف الأسبوع الماضي بتحقيق الانتصار الأول له هذا الموسم تحت قيادة ماسيمليانو أليجري على حساب مالمو بنتيجة (3-0)، وسيسعى لنقل انتعاشته تلك في الدوري الايطالي بالفوز على ميلان.

في المقابل، انقطعت أنفاس ميلان في أول ظهور له ببطولة دوري أبطال أوروبا منذ 7 سنوات، حين واجه ليفربول منتصف الأسبوع الماضي، حيث خسر بنتيجة (3-2)، بعد أن حقق 3 انتصارات متتالية في الدوري الايطالي.

وقدم ميلان عروض رائعة في أول 3 جولات بالسيري آ، فاز على كل من، سامبدوريا في الجولة الأولى بهدفٍ دون رد، وكالياري في الجولة الثانية بنتيجة (4-1)، ثم لاتسيو بهدفين نظيفين.

ويأمل المدرب ستيفانو بيولي مواصلة سلسلة الانتصارات في الدوري الايطالي على حساب يوفنتوس من أجل العودة إلى صدارة الترتيب، أو على الأقل تفادي الخسارة من أجل الحفاظ على استقرار الفريق.

يذكر أن ميلان ويوفنتوس ألتقيا لأول مرة في أبريل 1901 ومنذ ذلك الحين وحتى الآن تواجه الفريقين في 204 مباراة في الدوري الايطالي، حقق اليوفي الانتصار 80 مرة، مقابل 61 مرة للروسونيري، بينما كان التعادل سيد الموقف في 63 مناسبة.

تنطلق صافرة بداية مباراة ميلان ويوفنتوس من الحكم الإيطالي «دانييلي دوفيري»، في تمام الساعة 21:45 بتوقيت السعودية، 20:45 بتوقيت مصر، 18:45 بتوقيت جرينتش.

وينقل بث مباشر مباراة ميلان ويوفنتوس على قناة رابطة الدوري الايطالي بموقع التسجيلات المرئية «يوتيوب»، بصوت المعلق الرياضي السعودي «فهد العتيبي»، كما ينقل على قناة بي تي سبورت 1 البريطانية.