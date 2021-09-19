عاجل | تشكيلة تشيلسي الأساسية في مباراة اليوم أمام توتنهام.. كيبا أساسي بدل ميندي

تعرف على تشكيلة تشيلسي الأساسية في مباراة اليوم أمام توتنهام ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي، والمقرر إقامتها على ملعب توتنهام الجديد بداية من الساعة 15:30 بتوقيت جرينتش، 17:30 بتوقيت مصر، 18:30 بتوقيت السعودية.

يدخل تشيلسي مباراة اليوم أمام توتنهام بمعنويات عالية، بعد النتائج المميزة التي بدأ بها الموسم الجديد، بالاضافة إلى الفوز وسط الأسبوع الماضي على حساب زينت الروسي في أولى جولات مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وأجرى توماس توخيل ثلاث تغييرات خلال مباراة اليوم في دربي لندن أمام توتنهام، بالمقارنة مع مباراة زينت في دوري أبطال أوروبا، حيث دخل الاسباني كيبا أريزابالاجا بدل السنغالي إدوادو ميندي في حراسة المرمى، وسيلعب أمامه الثلاثي أندرياس كريستينسن، وأنطونيو روديجر و تياجو سيلفا الذي يلعب بدل دانييل جيمس في خطة 3 4 2 1

وفي خط وسط الميدان، استمر المدير الفني الالماني على ثنائية ماتيو كوفاسيتش و جورجينيو في محور وسط الميدان، في ظل عدم الجاهزية التامة للفرنسي نجولو كانتي، فيما سيتواجد على الطرف الأيمن سيزار أزبيليكويتا، وعلى اليسار ماركوس ألونسو.

ويبقى التغيير الثالث خلال مباراة اليوم من جانب تشيلسي هو البدأ بالدولي الألماني كاي هافرتز بدلاً من الدولي المغربي حكيم زياش في ثنائية خلف المهاجم بجانب ماسون ماونت.

وفي قلب الهجوم، سيبدأ البلوز تشيلسي مباراة اليوم أمام توتنهام بالمهاجم الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو كرأس حربة، دون أي مفاجآت تذكر.

بالنسبة لغيابات نادي تشيلسي في مباراة اليوم أمام توتنهام، يعتبر الدولي الأمريكي كرستيان بوليسيتش المصاب في الكاحل، ابرز غيابات البلوز خلال ديربي لندن، بالاضافة إلى ادواردو ميندي الغير جاهز بعد ارتطامه بأحد لاعبي زينت الروسي في مباراة دوري أبطال أوروبا.

تشكيلة تشيلسي الأساسية في مباراة اليوم أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز

حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا

خط الدفاع: اندرياس كريستينسن – أنطونيو روديجر – تياجو سيلفا

خط الوسط: جورجينيو – ماتيو كوفاسيتش – سيزار أزبيليكويتا – ماركوس ألونسو – كاي هافرتز – ماسون ماونت

خط الهجوم: روميلو لوكاكو