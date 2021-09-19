البث المباشر | مشاهدة مباراة اليوم بين الوداد وسريع وادي زم في الدوري المغربي إنوي رابط كورة لايف

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر رابط كورة لايف لمشاهدة مباراة الوداد وسريع وادي زم في الجولة الثانية ببطولة الدوري المغربي «البطولة المغربية الإحترافية إنوي»، ضمن مباريات اليوم الاحد 19-9-2021.

يحل الوداد ضيفًا ثقيلًا على سريع وادي زم في ملعب الفوسفاط بمدينة خريبكة، وعينه على تحقيق الانتصار الثاني تواليًا ومواصلة انطلاقته القوية بدوري إنوي للمحترفين 2021/2022.

ونجح الوداد في تحقيق الانتصار بالمباراة الافتتاحية على حساب إتحاد طنجة بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت على المركب الرياضي محمد الخامس يوم الأحد الماضي 12 سبتمبر، ويتواجد في المركز الرابع حاليًا بجدول الترتيب.

أما صاحب الأرض اليوم «سريع وادي زم» تعرض للخسارة في الجولة الأولى أمام حسنية أكادير، وسيسعى إلى تدارك موقفه سريعًا بتحقيق نتيجة إيجابية أمام الوداد لتفادي الدخول في النفق المظلم مبكرًا.

ويدير مباراة الوداد وسريع وادي زم اليوم، الحكم المغربي «الداكي رداد»، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 20:30 بتوقيت جرينتش، 21:30 بتوقيت المغرب، 22:30 بتوقيت مصر، 23:30 بتوقيت السعودية.

وينقل بث مباشر مباراة الوداد وسريع وادي زم على قناة المغربية الرياضية المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات، على تردد 11476 عمودي، بمعدل ترميز 27500، بصوت المعلق الرياضي المغربي «عبد الصمد ولد شهيبة».